Anas rende noto che la SS12 “dell’Abetone e del Brennero” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Borgo a Mozzano (km 43,900) in provincia di Lucca, a causa di una frana che ha riguardato il corpo stradale sul lato adiacente al fiume Serchio. Il traffico è al momento deviato sulla viabilitàprovinciale con indicazioni sul posto.