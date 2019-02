Maltempo Toscana: Consorzi di bonifica al lavoro nella notte in tutta la regione

Notte di lavoro per gli uomini dei Consorzi di Bonifica della Toscana: piogge intense hanno interessato per tutta la notte l’intera regione, soprattutto i rilievi appenninici, con piene importanti dei corsi d’acqua principali. Le maggiori criticità si sono registrate in riferimento ai fiumi Serchio, Ombrone Pistoiese e Bisenzio. Piene significative anche sul Cecina, sul fiume Bruna, sul Magra e sull’Arno, ma in questo caso solo nel tratto del Casentino e non a valle.

Nonostante le piogge abbondanti la situazione è rimasta sotto controllo anche grazie all’attivazione degli impianti.