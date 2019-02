Maltempo Toscana: giunta stanzia 13 mln per ripascimento spiagge

Sono 20 i progetti presentati con un finanziamento della Regione Toscana pari a 13 milioni. Questi i numeri del capitolo destinato al ripascimento delle spiagge e al rifacimento degli arenili danneggiati dalle mareggiate nel tratto da Massa sino a Piombino.

“Il piano degli interventi – ha spiegato il presidente della Regione Enrico Rossi a margine di un incontro tenutosi al museo di scienze naturali di Livorno – è già stato inviato al Governo. Aspettiamo e auspichiamo una sollecita approvazione in modo da far partire la prossima stagione balneare nel miglior modo possibile”. “Nell’attesa – ha concluso Rossi – stiamo discutendo sulle modalita’ di appalto, in modo da garantire trasparenza e velocita’ di esecuzione”. Alle 16.30 il presidente della Regione sara’ a Grosseto per la presentazione dei progetti inerenti la fascia a sud della Toscana.