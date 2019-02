Maltempo Toscana: scende il livello dell’Ombrone Pistoiese, rientra l’allerta a Poggio a Caiano

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che in riferimento al fiume Ombrone Pistoiese i livelli sono in diminuzione e l’idrometro di Poggio a Caiano (Prato) sta rientrando al di sotto della seconda soglia di riferimento. Sul fiume Bisenzio si registrano tutti i livelli in diminuzione, con l’idrometro di San Piero a Ponti (Firenze) al di sotto della seconda soglia di riferimento.

Le piogge persistenti della notte tra venerdì e sabato hanno allertato il Comune di Poggio a Caiano (Prato) che, attraverso la sala operativa della Protezione Civile di Prato, ha monitorato la situazione per tutta la nottata. A Poggio a Caiano il colmo di piena del fiume Ombrone Pistoiese ha raggiunto i 5,30 metri nelle prime ore del mattino di sabato. La situazione è poi rientrata grazie alle condizioni meteo in miglioramento e a uno scorrimento fluido delle acque verso l’Arno.