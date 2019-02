Maltempo Trentino: avviso di cessata allerta

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un avviso di cessata allerta, essendo finite le condizioni meteorologiche che avevano determinato, giovedì scorso, l’emissione dell’avviso di allerta gialla su tutto il territorio provinciale.

A seguito dell’avviso meteo con cui si prevedeva l’arrivo di importanti precipitazioni, la Protezione civile del Trentino aveva emesso infatti un avviso di allerta ordinaria.

Secondo le previsioni di MeteoTrentino oggi, lunedì 4 febbraio, sarà molto soleggiato con un’ottima visibilità ma le temperature saranno in sensibile calo in valle dopo il tramonto. Domani, martedì, sarà ancora molto soleggiato con temperature minime in forte calo a quote basse. Mercoledì e giovedì si prevede un tempo molto soleggiato con temperature in aumento in montagna.