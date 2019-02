Maltempo in Trentino: dalla tempesta di fine ottobre danni per 184 milioni

Si stima che la tempesta di fine ottobre in Trentino abbia causato danni per 184 milioni di euro: l’importo non include gli oneri per la rimozione degli schianti boschivi e per il rimboschimento, né quelli per ulteriori interventi sulle strutture e infrastrutture, da realizzare in una seconda fase. Il dato emerge dalla risposta del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, a un’interrogazione presentata dal consigliere Ugo Rossi (Patt).

Fugatti ha precisato che secondo le ultime stime i danni conseguenti agli eventi meteo ammontano a circa 27 milioni di euro a carico dei cittadini, 29 milioni di euro a carico delle imprese, 52 milioni di euro a carico dei Comuni, 76 milioni di euro a carico della Provincia.