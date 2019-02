Maltempo Veneto, Bottacin all’Ordine Geologi: “Dichiarazione che lasciano basiti”

“Ho letto con attenzione quanto scrittomi dai presidenti degli Ordini nazionale e veneto dei geologi e meditavo di rispondere a mia volta alla lettera datata 7 febbraio con una riflessione scritta rivolta direttamente a loro. Essendo peraltro tale nota stata diffusa anche tramite stampa, anticipero’ pubblicamente anch’io il tenore del mio riscontro”.

A dichiararlo e’ l’assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, relazione alle polemiche legate ai danni del maltempo di fine ottobre 2018.

“Premetto da subito che non e’ mia intenzione rettificare alcunche’ – aggiunge Bottacin – di quanto da me affermato poiche’ non vi era alcun intento denigratorio nei confronti della categoria dei geologi, dipendenti o liberi professionisti, anzi se qualcuno avra’ la bonta’ di rileggere con attenzione le mie pubbliche dichiarazioni del giorno 3 febbraio e anche quelle del 2017, citate nella lettera dei due presidenti, potra’ ben constatare che cio’ che loro affermano e’ assolutamente lontano dalla verita'”.

“La Regione Veneto, conoscendone il prezioso ruolo, ha al suo interno numerosi geologi – specifica l’assessore –, ma all’occorrenza si e’ avvalsa, si avvale e continuera’ ad avvalersi anche di ulteriori tecnici esterni”.