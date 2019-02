Maltempo Veneto: domani apre il presidio per il supporto a Rocca Pietore

Apre domani alle ore 11.00 presso la sala consiliare del Comune di Rocca Pietore (Belluno) il primo presidio operativo a supporto diretto dei territori e delle popolazioni colpite dal maltempo di fine ottobre 2018. Il presidio è il primo dei tre previsti dal Commissario delegato per l’emergenza maltempo Luca Zaia, e posto in essere da Fabrizio Stella, soggetto attuatore per il “Settore rilievo e opere agricolo-forestali” che ha inteso fornire un ausilio concreto ai Sindaci per la gestione operativa delle problematiche legate all’emergenza.

Nell’ufficio preposto personale alle dirette dipendenze del soggetto attuatore sara’ a disposizione per l’utilizzo e la consultazione dell’apposito programma applicativo che permette di identificare e delimitare le aree soggette a schianto, per registrare le relative utenze, per monitorare l’attivita’ di esbosco delle masse legnose e per agevolare le comunicazioni con l’Unita’ operativa Ovest dei Servizi Forestali regionali.

All’apertura di domani saranno presenti il soggetto attuatore Fabrizio Stella ed il sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin. Gli altri presidi troveranno spazio presso la Reggenza dei 7 Comuni di Asiago (Vicenza) e la sede del Gal Alto Bellunese a Lozzo di Cadore (Belluno).