Maltempo Veneto: dopo 100 giorni riunione operativa

Sono passati cento giorni dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018. Nei comuni colpiti dal Maltempo sono state avviate le attivita’ per il ripristino della funzionalita’ dei servizi pubblici, delle infrastrutture di rete strategiche come Enel e strade, dell’asporto di rifiuti, di macerie, di materiale vegetale.

La Regione, con la nomina del presidente Luca Zaia a Commissario delegato ha assunto le funzioni di coordinamento e ha dato corso ad una spesa che ha gia’ superato i 50 milioni di euro, utilizzando per le opere i bilanci delle aziende regionali e una prima tranche di finanziamenti da parte dello Stato.

E’ imminente l’arrivo di altri e piu’ cospicui finanziamenti che il governo ha messo nel bilancio 2019. Zaia fin da subito, con la sua ordinanza nr. 1, ha individuato i soggetti attuatori ai quali affidare i diversi settori di intervento, che si sono riuniti oggi a Venezia per fare un bilancio sotto il coordinamento del dott. Nicola dell’Acqua, Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione.

“Questa emergenza – sottolinea Dell’Acqua tracciando il quadro di quanto finora realizzato – ha colpito un territorio molto vasto, con una violenza per certi versi mai registrata, soprattutto sulle zone montane e i boschi. La peculiarita’ degli interventi che sono stati messi in atto e’ che sono tantissimi ma per lo piu’ di modeste dimensioni, come e’ dimostrato dai report fatti pervenire dai diversi soggetti attuatori per le rispettive aree di competenza”.

In questi cento giorni sono stati aperti centinaia di cantieri che hanno riguardato soprattutto i settori idraulici e di difesa del suolo, la viabilita’ e la pulizia dei boschi, in sostituzione o a supporto delle amministrazioni comunali.