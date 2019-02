Maltempo Veneto: i sindaci di 3 comuni nominati soggetti attuatori

Il Presidente della Regione Luca Zaia, in veste di commissario delegato per l’emergenza Maltempo di ottobre 2018, ha siglato oggi un’ordinanza nella quale vengono attribuite le funzioni di soggetto attuatore ai sindaci dei Comuni di Lozzo di Cadore e Perarolo di Cadore in provincia di Belluno, Lusiana (Vicenza) e al Presidente dell’Unione Montana della Val Belluna.

L’ordinanza prevede l’attribuzione di prerogative specifiche ai primi cittadini interessati che potranno svolgere specifiche funzioni relativamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti.

La nomina rappresenta altresi’ una risposta alle richieste di assumere un ruolo da protagonisti nella gestione della ricostruzione giunta al Commissario Zaia direttamente dalle amministrazioni comunali colpite dalla catastrofe autunnale.