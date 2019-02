Maltempo Veneto: in Cadore aperto un altro presidio avanzato

E’ entrato in funzione oggi nella sede del Gal Alto Bellunese, in via Padre Marino, a Lozzo di Cadore il secondo presidio operativo avanzato bellunese voluto dal Commissario Luca Zaia a supporto delle popolazioni colpite dal Maltempo in Cadore e Comelico.

Si tratta di un punto di assistenza nel quale i tecnici delle amministrazioni comunali e degli enti locali delle aree interessate dal Maltempo di fine ottobre troveranno a disposizione personale del soggetto attuatore per le pratiche relative all’identificazione e la delimitazione delle aree soggette a schianto, per la registrazione delle relative utenze, per il monitoraggio dell’attivita’ di esbosco delle masse legnose e per agevolare le comunicazioni con l’Unita’ operativa Est dei Servizi Forestali regionali.

Hanno presenziato al taglio del nastro Fabrizio Stella, soggetto attuatore per il “Settore rilievo e opere agricolo-forestali” che garantisce l’operativita’ dello sportello, ed il Presidente del GAL Alto Bellunese, Flaminio Da Deppo, oltre a sindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali del Comelico e del Cadore. L’apertura settimanale e’ prevista ogni giovedi’ dalle ore 9-13 (tel.0435408063); dalle 14.30 alle 16.30 sara’ possibile accedere solo su appuntamento, contattando il n. 04377356325 da lunedi’ a venerdi’ dalle 9 alle 13 oppure inviando una richiesta via email all’indirizzo schianti.boschi18@avepa.it. L’apertura del terzo ed ultimo presidio operativo avanzato e’ prevista lunedi’ 25 febbraio 2019 alle ore 11.00 presso la Reggenza dei Sette Comuni ad Asiago (Vicenza).