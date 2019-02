Maltempo, vento a Napoli: verso un cambio di percorso per la Family Run Friends

Si va verso un cambio di percorso per la Family Run Friends, camminata ludico-motoria non competitiva di 2,5 km organizzata nell’ambito del programma di iniziative legate alla Napoli City Half Marathon e prevista domani, sabato 23 febbraio, negli spazi della Mostra d’Oltremare e dell’Edenlandia.

Alla luce dell’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris che prevede la chiusura di scuole, cimiteri e parchi nella giornata di domani per il forte vento, il percorso della Family Run dovrebbe essere modificato non prevedendo più il passaggio all’interno dell’Edenlandia e, per quanto riguarda la Mostra d’Oltremare, escludendo dal percorso i viali alberati. Una decisione definitiva sarà ufficializzata domani nel corso di un briefing tra organizzatori e vertici della Mostra.