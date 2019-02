Maltempo: vento e diverse criticità in gran parte dell’Abruzzo

Diverse sono state le criticità verificatesi a causa dei venti forti nella provincia dell’Aquila, in particolare nei Comuni dell’Aquila, Castel Di Sangro, Avezzano e Sulmona, dove notevoli sono stati gli interventi effettuati dai Vigili Del Fuoco per la rimozione di alberi caduti al suolo e per la messa in sicurezza di tetti scoperchiati. Importante è stata l’azione di rimozione di alberi caduti lungo le strade di collegamento di Lanciano, ad opera del Comune e dei Vigili del Fuoco.

La Sala Operativa regionale in concerto con i referenti di ENEL e dei Gestori dei Servizi Essenziali, ha coordinato gli interventi di ripristino delle line elettriche interrotte a causa del vento forte; gli interventi riguardano i Comuni di Fossacesia, Cagnano Amiterno, Avezzano e Civitella Roveto.

Nelle località di Poggio Filippo e Camerata, nel Comune di Tagliacozzo, a causa del forte vento si è innescato un vasto incendio; due squadre di Volontari di Protezione Civile sono prontamente intervenute nella mattinata odierna per le operazioni di spegnimento e bonifica.

Nella mattinata di ieri sugli impianti di sci di Campo Felice si è verificato un incidente con ferito lieve causato dalla smantellamento del tetto di una Baita. Il ferito è stato immediatamente trasportato di urgenza al primo posto di soccorso; l’intervento è stato seguito dalla Prefettura dell’Aquila, dal Comune di Lucoli e dalla Sala Operativa Regionale.

Sono stati aperti i Centri Operativi Comunali nei Comuni di Avezzano e Magliano Dei Marsi con conseguente attivazione di squadre di volontari locali per supportare gli operatori negli interventi di ripristino della viabilità e dei servizi essenziali.

La Sala Operativa Regionale è in costante e continuo contatto con Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con le Prefetture e tutti gli enti preposti del sistema di Protezione Civile nel seguire l’evoluzione degli eventi meteo in atto e l’aggiornamento delle conseguenze al suolo.