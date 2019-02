Maltempo: vento forte e neve nel Sannio

Decine di interventi sono stati richiesti ai vigili del fuoco del comando provinciale e dei quattro distaccamenti a causa dei danni che sta provocando il vento forte in tutta la provincia di Benevento dove in alcuni comuni, specie quelli del Fortore, è ricomparsa la neve.

Alcuni pali dell’energia elettrica e della telefonia sono caduti a causa del forte vento mentre in città un albero è caduto provocando danni ad una vettura.

Banchi vuoti oggi non solo a Benevento città dove il sindaco Clemente Mastella già ieri sera aveva emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata odierna, ma anche in altri comuni sanniti, come Buonalbergo, Durazzano, Montefalcone e Foiano Val Fortore.