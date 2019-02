Maltempo, viadotto Puleto E45: al via i lavori per la riapertura

Sono partiti i lavori per la riapertura parziale del viadotto Puleto lungo la E45, all’altezza di Valsavignone tra Pieve Santo Stefano (Arezzo), chiuso dallo scorso 16 gennaio dopo il sequestro preventivo disposto dal gup del Tribunale di Arezzo, Piergiorgio Ponticelli, a causa delle cattive condizioni di un pilone.

Sabato scorso la Procura di Arezzo ha notificato ad Anas il parere positivo alla riapertura parziale del tratto della E45. Così oggi Anas ha avviato i lavori già appaltati per la manutenzione dell’opera. Parallelamente è scattata la sistemazione dei sensori finalizzati a sondare il traffico (per chiuderlo in caso di pesanti criticità della struttura), delle due corsie centrali che saranno quelle di transito e della segnaletica che indicherà il limite massimo di velocità a 50 oltre alle limitazioni di peso per veicoli fino a 3,5 tonnellate su una sola corsia per ogni senso di marcia.

Se i lavori procederanno senza intoppi dovuti al maltempo o ad altri fattori, la riapertura potrebbe avvenire entro l’inizio della prossima settimana.