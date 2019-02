Mare, entro il 2050 più plastica che pesci: “Mediterraneo record negativo con un 95% di rifiuti in plastica”

Secondo le previsioni entro il 2050, nei mari del mondo ci sarà più plastica che pesce e il Mediterraneo rappresenta un’area trappola con livelli record di inquinamento da microplastiche che minacciano la vita marina e la salute umana.

L’allarme arriva dal Wwf che ha lanciato oggi una petizione per fermare la diffusione di questo materiale. Ecco alcuni numeri dell’emergenza: 95% è la percentuale di plastica contenuta nei rifiuti del Mar Mediterraneo che soffoca habitat e specie; 1,25 milioni di frammenti per km2 è la concentrazione record di microplastiche nel Mediterraneo, quasi 4 volte superiori a quelle registrate nell’isola di plastica del Pacifico settentrionale; oltre il 90% dei danni provocati dai nostri rifiuti alla fauna selvatica è dovuto alla plastica; 134 sono le specie vittime di ingestione da plastica nel Mediterraneo (tra cui tutte le specie di tartaruga marina, che scambiano i sacchetti di plastica per prede); l’Europa è il secondo produttore di plastica al mondo; 2,1 sono i milioni di tonnellate di imballaggi di plastica consumati ogni anno dagli italiani.

Il Wwf avverte in una nota che l’emergenza della plastica negli oceani è fuori controllo: in 50 anni abbiamo compromesso l’ecosistema più importante del pianeta, ignorandone le conseguenze.

“Ora sappiamo che è necessario agire rapidamente e concretamente per fermare la silenziosa invasione di plastica che minaccia gli oceani e i mari di tutto il pianeta – ha dichiarato Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia – come associazione abbiamo preso un impegno che ci vedrà coinvolti in maniera globale nei prossimi mesi, così come è accaduto per il clima. Tutti i paesi che siedono in ambito ONU devono stringere un Accordo per porre fine alla dispersione di plastica in mare entro il 2030. L’ impatto drammatico sul benessere e la salute delle persone e sulla vita nei nostri mari è ormai conclamato – ha ammonito Bianchi – abbiamo inquinato con la plastica persino i mari più profondi nella Fossa delle Marianne. Non c’e’ tempo, tutti i Paesi sono responsabili di questa emergenza ambientale e ciascuno deve essere parte della soluzione”.

La produzione globale di plastica è aumentata negli ultimi 50 anni da 15 milioni di tonnellate nel 1964 a 311 milioni di tonnellate nel 2014: poiché l’uso della plastica è presente in innumerevoli applicazioni ci si aspetta che entro i prossimi 20 anni la produzione di plastica raddoppierà, se non si farà nulla per fermarla.