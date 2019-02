Meningite, Firenze: bimbo di 8 anni in rianimazione al Meyer

Un bambino di 8 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze colpito da una forma di meningite: non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratterebbe di meningococco di tipo B.

Il piccolo era stato vaccinato sia per il tipo B sia per il C.

L’Azienda sanitaria fa sapere di aver già avviato la profilassi per i familiari e le persone che hanno avuto più contatti stretti con il bimbo, tra cui i compagni di classe e della scuola del Mugello da lui frequentata.