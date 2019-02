Confinata dalla famiglia in una capanna perché ha le mestruazioni: giovane donna muore soffocata

Una donna è morta in Nepal, soffocata dopo avere acceso un fuoco per scaldarsi in un “capanno del mestruo” senza finestre: si tratta di un alloggio fuori dalla propria abitazione dove, secondo un’antica usanza, le donne vengono rinchiuse durante il ciclo mestruale.

La 21enne è stata trovata morta dalla suocera che era andata a portarle cibo e controllare le sue condizioni, riporta il Kathmandu Post.

La pratica del “Chhaupadi“, il confinamento delle donne durante il periodo del ciclo mestruale, è proibita da tempo per legge in Nepal e punita dal codice penale, eppure continua ad essere applicata soprattutto nei villaggi e nelle zone più remote del Paese.

Le donne con il ciclo e le puerpere sono considerate impure e portatrici di cattiva sorte: vengono costrette a dormire fuori casa, in capanni o stalle, ed non possono toccare alcuni cibi, oggetti di culto, e gli uomini.

La pratica le espone al freddo e alla morte per soffocamento nel tentativo di riscaldarsi.