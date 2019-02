Meteo Belluno: analisi meteorologica del mese di Gennaio 2019

Questo mese è risultato poco piovoso/nevoso e freddo in quota, con temperature però normali a fondovalle. Il primo mese del 2019 – spiega Bruno Renon – è iniziato all’insegna del vento forte da Nord che è soffiato molto spesso per tutta la prima decade, con ripetuti episodi di Föhn nelle valli. Dopo l’ultimo isolato episodio di Föhn a metà mese, la situazione è cambiata ed è subentrata una generale variabilità per l’ingresso di correnti atlantiche ondulate, con alternanza di belle giornate, anche fredde, e di temporanei, deboli peggioramenti. Nelle ultime ore del mese (tarda serata del giorno 31) ha avuto inizio un marcato peggioramento, che si è poi manifestato il primo giorno di febbraio.

Le temperature medie mensili sono risultate 1-2°C inferiori alla norma in quota e generalmente normali a fondovalle. Fa curiosamente eccezione Agordo, dove la temperatura media mensile è risultata 2°C superiore alla norma e questo a causa delle condizioni di Föhn quasi persistenti nella prima settimana del mese, che hanno mantenuto per più giorni la temperatura su valori relativamente alti. Nelle zone in quota i valori termici sono rimasti quasi sempre sotto le medie, specie nella seconda metà del mese. Lo zero termico è variato fra un massimo di 2800 m il giorno 1 ed un minimo di 100 m il giorno 23

Le precipitazioni totali mensili sono state scarse, comprese fra 10 e 40 mm, per un mese che normalmente è uno dei più secchi dell’anno. La frequenza delle precipitazioni è stata invece normale, con 4-6 giorni piovosi/nevosi. La neve è caduta in alcune occasioni, anche nei fondovalle prealpini, come nelle notti fra il 22 ed il 23 e fra il 27 ed il 28, ma con apporti mai abbondanti (10-30 cm a 2000 m per ogni episodio). Il bilancio pluviometrico di questo mese mostra deficit compresi fra il 50 e il 90%.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

Il vento forte in quota quasi persistente nella prima decade del mese e raffiche di Föhn nelle valli che causano locali danni. Velocità massime di 111 km/h sul Faloria, 94 a Cortina e 77 km/h ad Agordo;

Il freddo sui monti dei giorni 3 e 4, accentuato dal vento. Durante la giornata la temperatura non riesce a salire oltre i -19.8°C sulla Marmolada, -12.9°C sul Faloria, -7.9°C a Misurina e -6.8°C ad Arabba. L’effetto windchill porta a temperature percepite di -38 sulla Marmolada e -30 sul Faloria;

Il giorno 14 il fenomeno del gelicidio (pioggia che gela istantaneamente a contatto col suolo) causa notevoli problemi alla viabilità in alcuni fondovalle, specie in Valbelluna, dove si registrano numerosi incidenti stradali.



In tutto si sono avuti 15 giorni soleggiati, 15 variabili o nuvolosi e 1 giorno di maltempo.

1

DATI TERMO-PLUVIOMETRICI MENSILI

Stazione Temp. Media (°C) Precipitazioni totali (mm) Giorni piovosi (n°)

Gen ‘19 Normale Gen ‘19 Normale Gen ‘19 Normale SANT’ANTONIO T. 0.5 0.4 20 85 5 6 COL INDES -1.5 0.0 24 83 4 6 FORNO DI ZOLDO -1.9 -2.2 21 60 5 5 AGORDO 0.1 -2.1 19 74 4 5 ARABBA -4.8 -2.9 16 47 6 6 BORCA -1.9 -2.7 15 50 4 5 DOMEGGE -1.1 -1.1 23 47 4 4 SANTO STEFANO -4.1 -5.6 15 42 4 5

NOTA: i valori normali si riferiscono al periodo 1985-2015