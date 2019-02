Meteo: le previsioni per domani a Torino e in tutto il Piemonte 

A Torino domani, lunedì 25 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sara’ di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: l’anticiclone va rinforzandosi in un contesto di correnti piu’ miti settentrionali. Giornata di bel tempo su tutto il Nordovest, dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi da mattino a sera. Qualche gelata mattutina in Valpadana, poi nel pomeriggio valori termici sui 12-14°C. In Liguria punte di 15-17°C, complice la vivace ventilazione settentrionale. Sensibile rialzo termico sull’arco alpino, specie dalla sera. Mar ligure poco mosso sottocosta.