“E’ ora di chiedere scusa a Mia Martini”: ecco chi è Serena Rossi, l’attrice che a Sanremo ha commosso l’Italia

Serena Rossi è stata uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2019. L’attrice, protagonista nei panni di Mia Martini del biopic ‘Io sono Mia‘, che andrà in onda su Rai1 il 12 febbraio, dopo l’anteprima nelle sale del 14, 15 e 16 gennaio, è salita sul palco dedicato alla canzone italiana per intonare, insieme al direttore artistico Claudio Baglioni, ‘Almeno tu nell’universo‘, che Mia Martini portò al festival esattamente 30 anni fa, nel 1989, vincendo il Premio della Critica. Il film tv ripercorre la vita dell’artista dalla voce inimitabile partendo proprio da quella edizione di Sanremo, quando la sfortunata Mimì tornò sul palco dopo una lunga quanto ingiusta assenza, dovuto ad assurde voci sul suo conto che l’hanno portata ad allontanarsi dalla vita pubblica.

Ma chi è la brava e bella Serena Rossi? L’attrice e cantante, che ha dal teatro Ariston ha esortato gli italiani redarguendoli e commuovendoli con la frase “E’ ora di chiedere scusa a Mia Martini“, è nata da una famiglia di artisti, il padre è un chitarrista, la madre una cantante, il nonno un autore di canzoni, ha avuto la musica e il ritmo nel sangue fin da bambina. L’attrice napoletana, nonostante la giovane età, ha alle spalle un curriculum degno dei migliori artisti, tra tv e cinema. Nata a Napoli il 31 agosto 1985, dopo aver conseguito il diploma al Liceo linguistico Serena Rossi inizia a lavorare come animatrice nei villaggi. Un ruolo che la porta ad appassionarsi molto ai musical. Nel 2002, a soli 17 anni, esordisce come cantante in C’era una volta…Scugnizzi, di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Nel 2003 viene scritturata per far parte della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, nella quale interpreta Carmen Catalano. Un ruolo che porta avanti per circa dieci anni, con alcune pause intermedie. Con Un posto al sole la carriera di Serena decolla e in quegli stessi anni coltiva la sua passione per la musica, che la porta a pubblicare il suo primo EP, “Amore che”.

Impegnata anche a teatro, debutta contemporaneamente al cinema con Al posto tuo e Troppo napoletano. Si distingue anche come doppiatrice in alcuni film d’animazione, prestando la propria voce per le colonne sonore, come nel 2013 con il film Disney Frozen – Il regno di ghiaccio e nel 2014 con il musical Into the Woods, nel quale interpreta Cenerentola. Nello stesso anno è tra i concorrenti della trasmissione di Rai 1 Tale e quale show. Aumentano così anche gli impegni di Serena in televisione: conduce i concerti di Radio Italia Live, su Real Time, sostituisce Caterina Balivo a Detto Fatto Estate, su Rai 2. Nel 2017 torna a lavorare con i Manetti Bros. e Morelli nel film Ammore e malavita, presentato alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2018 è scelta da Renzo Rubino per duettare nel brano Custodire al Festival di Sanremo.

Nel 2018 Serena Rossi ottiene il delicato e importante ruolo di Mia Martini nel biopic, prodotto da Luca Barbareschi, sulla cantante scomparsa nel 1995. Il film “Io sono Mia” ripercorre la vita dell’indimenticata cantante italiana: è un omaggio alla vita dell’artista, una delle voci più belle della storia della musica del nostro Paese. La pellicola contiene anche un brano inedito, registrato e mai pubblicato da Mia Martini e inserito nella colonna sonora. Il film è stato trasmesso per un evento speciale al cinema, dal 14 al 16 gennaio 2019 e sarà trasmesso in televisione dal 12 febbraio.