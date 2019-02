Microplastiche ed e-commerce, focus su rischi cibi a Torino

Le microplastiche nel cibo, le insidie nascoste nell’e-commerce, le fake news sull’alimentazione: sono i focus principali della 4a edizione del Festival del Giornalismo Alimentare, presentato oggi, che si terra’ a Torino dal 21 al 23 febbraio.

Nei tre giorni, al Centro congressi della Camera di Commercio del capoluogo piemontese, professionisti della sicurezza alimentare, chef, influencer, foodblogger, associazioni di consumatori, aziende, giornalisti del settore si confrontano su tutto quanto ruota attorno all’informazione e alla comunicazione sul cibo.

Ad aprire la rassegna sara’ il commissario europeo alla Salute e alla Sicurezza Alimentare, Vytenis Andriukaitis, mentre in chiusura ci sara’ una delle foodblogger piu’ quotate, Benedetta Rossi. Tra gli ospiti attesi il ministro per le Politiche Agricole e Alimentari Gian Marco Centinaio e il fondatore di Eataly Oscar Farinetti. Nel ricchissimo programma del Festival si fara’ il punto sulle strategie di promozione del made in Italy in campo internazionale.