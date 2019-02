Please wait...

L’uomo è in prognosi riservata con politrauma e trauma cranico. La sciatrice francese è ancora in fase diagnostica al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso.

Uno sciatore svizzero, di 33 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Aosta, dopo essersi scontrato, questa mattina, con una sciatrice francese, sulle piste di Pila, in Val d’Aosta.

Montagna, scontro tra sciatori in Val d’Aosta: 33enne in rianimazione

