Morto Karl Lagerfeld: era stato ricoverato d’urgenza

Lo stilista e fotografo tedesco Karl Lagerfeld è morto oggi a 85 anni.

Lagerfeld è deceduto all’ospedale americano di Parigi, à Neuilly-sur-Seine, nel dipartimento di Hauts-de-Seine. Era stato ricoverato d’urgenza nella giornata di ieri.

Secondo indiscrezioni rilanciate dal sito public.fr, sarebbe deceduto a causa di un cancro al pancreas.

Era direttore creativo di Fendi e di Chanel.

Lo stato di salute del grande creatore di moda preoccupava da varie settimane.

Il 22 gennaio, per la prima volta nella sua carriera, il Kaiser “stanco” non era apparso alla sfilata primavera-estate 2019 di Chanel. Al momento la causa della morte non è stata resa nota.

Lagerfeld era nato ad Amburgo il 10 settembre 1933.