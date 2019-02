Morto travolto dalla propria auto in Alto Adige

Un anziano è morto stamani a Terlano, un paese poco distante da Bolzano, probabilmente travolto dalla propria auto nel cortile di casa.

Secondo le prime informazioni, l’anziano stava controllando il mezzo, col cofano aperto, ma l’auto è scivolata, probabilmente a causa della molta neve. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo da sotto il mezzo e le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare la dinamica dell’accaduto.

Per liberare l’anziano dall’auto hanno lavorato i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano, insieme ai volontari di Terlano e di Settequerce. I carabinieri stanno cercando di capire se stesse controllando il motore o verificando le gomme.

Sono arrivati immediatamente, così come il 118, perché le strade sono ormai libere dalla neve, spazzata e presente ormai solo più a bordo carreggiata, mentre il cielo, anche se grigio, nella mattina non ha portato altri fiocchi, se non oltre i 700-1.000 metri di quota. Non cosi’ il cortile di casa dell’anziano, dove la neve resta alta per l’accumulo dei due giorni scorsi, spalata via solo intorno al mezzo che l’ha travolto e ucciso.