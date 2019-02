MSC Crociere diventa official sponsor del Paris Saint-Germain football club

MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato con sede in Svizzera, e Paris Saint-Germain, tra i club a più rapida crescita nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership in esclusiva grazie alla quale MSC Crociere diventerà la compagnia di crociera ufficiale del top club di calcio francese. La collaborazione tra i due brand durerà i prossimi due anni e sarà presentata nel corso della stagione dentro e fuori dallo stadio del PSG, il Parco dei Principi.

Commentando l’accordo, siglato oggi al Parco dei Principi, dimora ufficiale del Paris Saint-Germain, Gianni Onorato, Chief Executive Officer di MSC Crociere, ha dichiarato: “Per MSC Crociere è un’opportunità molto stimolante poter unire le forze con i giganti del calcio francese oltre che con una forte presenza nel panorama calcistico europeo. La collaborazione si inserisce nella strategia di MSC Crociere in Francia, un mercato chiave, incentrata su partnership con brand di rilievo per far conoscere la nostra esclusiva esperienza di crociera a nuovi potenziali target in Francia, in Europa e nel mondo”.

MSC Crociere è leader del mercato in Europa, Golfo Persico, Sud America e Sud Africa, ed è attualmente impegnata nella realizzazione di un piano d’investimenti industriale decennale e senza precedenti del valore di 13,6 miliardi di euro, che vedrà 17 nuove navi entrare in servizio tra il 2017 e il 2027. MSC Crociere ha una presenza globale e accoglie sulle sue navi passeggeri più di 170 nazionalità differenti.

Gianni Onorato ha aggiunto: “L’accordo con Paris Saint-Germain dimostra il nostro impegno nel diventare partner di società leader a livello mondiale. Sia MSC Crociere che il Paris Saint-Germain sono portatori di una cultura rivolta all’eccellenza, con una forte impronta globale e, proprio per la nostra volontà di raggiungere sempre nuovi target in maniera coinvolgente ed appassionante, il PSG è partner perfetto per contribuire a realizzare questo nostro percorso di crescita.”

Marc Armstrong, Chief Partnership Officer del Paris Saint-Germain ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a MSC Crociere nella famiglia del Paris Saint-Germain. Insieme condividiamo valori fondamentali come l’impegno per l’eccellenza, offrendo esperienze innovative e di alta qualità ai nostri tifosi e ai nostri clienti. Paris Saint-Germain e MSC Crociere stanno crescendo velocemente in tutto il mondo. Il Club è ormai seguito da più di 65 milioni di fan sui social media ed è focalizzato su mercati chiave anche per MSC Crociere, come il Brasile e l’Asia.”

La partnership include diritti d’immagine, accoglienza VIP, incontri di benvenuto con i calciatori, advertising sul perimetro LED del campo durante le partite, strategie di brand activation nei tour internazionali, gadget firmati e opportunità di marketing dedicate, come attività digital pensate per aumentare il coinvolgimento di tifosi e crocieristi.

L’accordo è stato concluso in una settimana fondamentale per MSC Crociere, con la compagnia che si sta preparando a prendere in consegna MSC Bellissima. La nuova ammiraglia, costruita in Francia, sarà battezzata a Southampton in una cerimonia stellare prevista per il 2 marzo 2019.