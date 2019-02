Nevicate in India: valanghe e frane nel Kashmir, 3 morti e 11 persone intrappolate

Intense nevicate in India: le precipitazioni hanno innescato valanghe e frane nella regione himalayana del Kashmir che hanno provocato la morte di 3 persone, mentre 11, tra cui dei poliziotti, sono rimaste intrappolate in una stazione dei pompieri.

Un uomo è morto a causa di una valanga che ha sepolto la sua casa nella zona di Kokernag, mentre due membri della famiglia sono stati tratti in salvo. Altre due persone sono morte per una frana che ha invaso una strada che collega la Valle del Kashmir con la regione di Jammu.

Undici persone sono rimaste intrappolate, dopo essersi rifugiate nella caserma dei pompieri a Banihal.