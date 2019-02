No votes yet.

Ha nevicato ieri a Los Angeles : non accadeva da anni. Tanto lo stupore e l’eccitazione, in particolare sui social, inondati di immagini dei fiocchi di neve nella città californiana, generalmente caratterizzata da temperature miti tutto l’anno. Secondo il Los Angeles Times, nel centro città non nevicava dal 1962.

article

1225138

MeteoWeb

Neve a Los Angeles, non accadeva da decenni [VIDEO]

Ha nevicato ieri a Los Angeles: non accadeva da anni. Tanto lo stupore e l’eccitazione, in particolare sui social, inondati di immagini dei fiocchi di neve nella città californiana, generalmente caratterizzata da temperature miti tutto l’anno. Secondo il Los Angeles Times, nel centro città non nevicava dal 1962. Neve a Los Angeles, non accadeva da

http://www.meteoweb.eu/2019/02/neve-los-angeles-video/1225138/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/02/neve-los-angeles.jpg

Los Angeles

ARTICOLI HOME