La NOAA annuncia El Niño: “È ufficialmente arrivato”

El Niño è ufficialmente arrivato. Il ritorno del ricorrente modello climatico è stato annunciato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) oggi, 14 febbraio. I meteorologi prevedono che sia un debole El Niño, tuttavia i suoi effetti saranno percepiti negli Stati Uniti, soprattutto nella metà meridionale del Paese, dove nei prossimi mesi sono previste condizioni più umide.

El Niño fa parte di un modello climatico periodico che si verifica quando le temperature superficiali del mare nel Pacifico tropicale aumentano fino a livelli superiori alla media per un esteso periodo di tempo. “Possiamo annunciare l’arrivo di El Niño. Mentre le temperature superficiali del mare sono oltre la media, le osservazioni e i modelli climatici attuali indicano che questo El Niño sarà debole, il che significa che non ci aspettiamo importanti effetti globali per il resto dell’inverno e nella primavera”, ha dichiarato Mike Halpert, vicedirettore del Climate Prediction Center della NOAA.

Esiste una possibilità del 55% circa che le condizioni di El Niño continueranno fino alla primavera, secondo la NOAA. “El Niño è stato a malapena classificato ufficialmente poiché le temperature superficiali del mare hanno oscillato sopra e sotto gli 0,5°C. Nonostante sia un debole El Niño, posti come California e Texas saranno piuttosto umidi mentre ci avviciniamo ai mesi primaverili. Un’attiva corrente a getto del Pacifico fornirà una grande umidità su gran parte dei 48 stati continentali, mantenendoli relativamente miti, anche se l’aria sarà più fredda della media a sud dove persisteranno piogge intense che impediranno i forti riscaldamenti che tipicamente vediamo nei mesi primaverili”, ha dichiarato Brett Rossio, meteorologo di AccuWeather.

Parti degli Stati Uniti hanno già sentito gli effetti di El Niño questo in inverno. “Le forti piogge sulla California sono già state una forte indicazione del fatto che abbiamo vissuto gli effetti di El Niño”, ha aggiunto Rossio. Inoltre, il modello El Niño può avere implicazioni per un’attiva stagione dei cicloni tropicali nel Pacifico orientale e potrebbe sopprimere lo sviluppo tropicale in alcune parti dell’Atlantico.