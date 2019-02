Nuova Zelanda: Cina non autorizza l’atterraggio, aereo rientra ad Auckland

Dopo cinque ore di volo, un aereo di linea in viaggio da Auckland a Shanghai è tornato indietro perché non aveva il permesso per atterrare in Cina: lo ha reso noto la compagnia aerea neozelandese.

A causa di un dettaglio tecnico, “l’aeromobile in questione non ha avuto il permesso dalle autorità di regolamentazione cinesi di atterrare nel Paese“, è stato spiegato.

Rientrati ad Auckland, i passeggeri sono stati informati che il loro volo è stato riprogrammato per domenica sera.