Roma, rinvenuti ordigni bellici: chiuso l’aeroporto di Ciampino e lo spazio aereo, area evacuata

Rinvenuti ordigni bellici della II Guerra Mondiale durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aeromobili all’aeroporto di Ciampino: dietro le disposizioni di Enac, informa Adr, lo scalo è stato momentaneamente chiuso per consentire agli artificieri di effettuare le operazioni di rimozione dei residuati.

La durata prevista dell’intervento è di circa tre ore.

Specialisti del 6° Reggimento Genio dell’Esercito sono impegnati a disinnescare gli ordigni del peso complessivo di 150 kg per un totale di 75 kg di esplosivo.

I voli programmati, in arrivo e in partenza sullo scalo di Ciampino, nella fascia oraria di sospensione delle attività, potranno essere ritardati od operare per/da l’aeroporto di Fiumicino.

Adr consiglia, di contattare la compagnia aerea di riferimento per avere informazioni di dettaglio sul proprio volo.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti in tempo reale sul sito, sull’app e sui social network di Aeroporti di Roma.

Per permettere le delicate operazioni di disinnesco è stata evacuata l’intera area dell’aeroporto di Fiumicino. Il Comandante del 31 Stormo dell’Aeronautica Militare è in coordinamento con i responsabili dello scalo civile dopo la la chiusura temporanea del traffico aereo per le operazioni legate alla neutralizzazione degli ordigni.