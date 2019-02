Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: esibizione acrobatica di vigili del fuoco del Vaticano

Vigili del Fuoco della Città del Vaticano di scena per la prima volta all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Questa mattina i pompieri della Santa Sede hanno effettuato un’esibizione acrobatica, calandosi con un particolare sistema di corde dal padiglione Giovanni Paolo II e salutando i pazienti e le loro famiglie dall’altra parte della vetrata.

L’esibizione è stata preceduta dall’arrivo all’ingresso principale di un quad e due motociclette, parcheggiate di fronte alla Ludoteca e a disposizione di bambini e ragazzi. Nel corso dell’evento i pazienti, in tutta sicurezza, si sono divertiti salendo a bordo del quad e hanno provato una lancia spegnifuoco ad acqua. All’Ospedale è stato donato del materiale didattico per le attività dei laboratori in Ludoteca e una casetta gioco per bimbi, montata dagli stessi Vigili del Fuoco e collocata al Castello dei Giochi. I pompieri vaticani hanno ricevuto alcuni disegni, realizzati dai pazienti. L’iniziativa si è quindi conclusa con la visita nei reparti di Oncoematologia e Chirurgia.