Palermo: barca urta gli scogli, muore pescatore a Isola delle Femmine

Un pescatore è morto dopo avere urtato con la sua barca gli scogli vicini al porticciolo di Isola delle Femmine (Palermo): l’incidente è avvenuto ieri sera.

Un testimone ha visto il piccolo natante scontrarsi contro gli scogli e cadere in mare il 69enne, sparito tra le onde della risacca. Immediate le ricerche della Guardia Costiera e l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo.

Il corpo esanime dell’uomo è stato ritrovato poco dopo: è stato recuperato e trasportato in banchina dove il medico legale di turno ha constatato il decesso.