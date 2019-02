Palermo, WWF: escursione a Valle Fico e Balzo Rosso

Le escursioni del WWF continuano – dopo una pausa dettata dal maltempo dei giorni scorsi – domenica 3 marzo con una facile escursione sui monti di Palermo.

“Il percorso inizia dalla Valle Fico, tra la borgata di Villa Ciambra e Altofonte. Lasciate le auto in contrada Valle Fico alle porte di Altofonte, si percorreranno facili sentieri in demanio forestale che attraversano le pendici dei monti di Palermo tra Altofonte e Belmonte Mezzagno. Pizzo di Valle del Fico, Cozzo Orecchiuta, Pizzo Orecchiuta quindi si raggiunge il punto massimo di livello a Portella Salvatore (570 m) dove insiste un serbatoio di captazione di acqua che serve parte della città di Palermo.

Quindi – spiega il WWF – ci porteremo su un punto panoramico dove la vista spazierà sulla parte occidentale della città, ultimo lembo della Conca d’Oro, e sulla costa tirrenica fino alle coste messinesi, e le isole Eolie se saremo fortunati con la visibilità.

Il percorso escursionistico di circa 13 km con dislivello minimo (si svolgerà ad una quota tra 400 e 500 slm), è ad anello, e tra piccole boscaglie e brulle vallate, dove esplode la semplice bellezza della macchia mediterranea, ci riporterà verso il versante orientale per concludersi alle porte di Villa Ciambra, ove insiste un ingresso su cancello forestale. Quindi si riprenderanno le auto. Si rientra a Palermo intorno le ore 16.30

Appuntamento per tutti in Via Ernesto Basile, piazzola adiacente ingresso Università e fermata metro Orleans, ore 8.30 partenza ore 8.45. NON NECESSITA PRENOTAZIONE. PARTECIPA CHI SI PRESENTA ALL’APPUNTAMENTO.

Il contributo per i non soci WWF comprende l’assicurazione ed è di 5 euro (3 per i soci).

Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento idoneo (giacca antivento/antipioggia e cappellino), utili bastoncini.”

Ogni altra informazione di dettaglio è reperibile on line nella pagina Facebook dell’associazione o sul sito.