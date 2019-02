Incidente fortunatamente senza conseguenze per un paracadutista 40enne: è precipitato durante un lancio di prova e si è salvato miracolosamente. E’ accaduto nel Cremonese: l’uomo è precipitato al suolo dopo un lancio effettuato all’aeroporto del Migliaro. Qualcosa non ha funzionato a dovere al momento dell’apertura del paracadute, ma per fortuna l’uomo se l’è cavata con ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale Maggiore di Cremona.