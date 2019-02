Pentagono: Cina e Russia stanno sviluppando laser per colpire i satelliti

Secondo quanto emerso da un rapporto elaborato dalla Defense Intelligence Agency, gli 007 del Pentagono, Cina e Russia starebbero sviluppando nuove tecnologie in grado di minacciare gli Stati Uniti, come armi laser che potrebbero essere utilizzate per distruggere i satelliti.

Il report dimostrerebbe che Pechino e Mosca starebbero sviluppando programmi per indebolire la supremazia degli Stati Uniti nello spazio.