Pescatori dispersi nel Salento: il maltempo complica le ricerche

Continuano senza sosta nel Capo di Leuca le ricerche di Fabrizio Piro e Damiano Tricarico, i due pescatori salentini dispersi da ieri dopo che la barca sulla quale si trovavano si e’ ribaltata per un’onda anomala.

Ad operare in un’aerea di 10 miglia tra Pescoluse e Torre Vado ci sono i mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza mentre sono ripresi i sorvoli aerei interrotti durante la notte con l’oscurità.

Le condizioni meteo marine restano avverse ostacolando l’immersione dei sommozzatori dei vigili del fuoco. A dare man forte alle unita’ di ricerca questa mattina sono arrivate anche numerose imbarcazioni private. Pescherecci per lo piu’ di amici e conoscenti dei due pescatori dispersi in mare. Il semicabinato a bordo del quale si trovano Fabrizio Piro, il figlio Cosimo (al momento unico superstite ) e Damiano Tricarico e’ stato recuperato e portato sotto sequestro in un cantiere di Gallipoli a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria.