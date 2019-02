Pescatori dispersi al largo delle coste salentine: ricerche ancora senza esito

Proseguono per il terzo giorno consecutivo le ricerche dei due pescatori dispersi nelle acque al largo di Pescoluse, la marina del Comune di Salve (LE): impegnati uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera in una vasta area di mare tra le località di Posto Vecchio e Pescoluse.

All’alba del 5 febbraio scorso l’imbarcazione su cui si trovavano 3 pescatori di Gallipoli si è rovesciata, forse a causa di un’onda: gli occupanti sono caduti in mare e solo uno è riuscito a raggiungere la riva a nuoto. Il giovane ha raccontato di avere tentato di salvare il padre, ma un’onda avrebbe trascinato lontano l’uomo facendolo scomparire dalla vista.