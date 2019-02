Pitbull ucciso a Montesilvano, AIDAA: “Bisogna vederci chiaro, chieste ulteriori indagini”

La vicenda risale a tre giorni fa, quando un pitbull lasciato libero nelle strade di Montesilvano in provincia di Pescara avrebbe aggredito un cagnolino e ferito il proprietario dello stesso cane ed un passante, e, sempre secondo questa ricostruzione il cane sarebbe poi stato abbattuto da un vigile urbano in quanto non si sarebbe riusciti a fermarlo. Questo almeno stando alla ricostruzione ufficiale, ma l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente da parte sua ritiene che nella gestione della questione ci siano delle questioni che andrebbero chiarite, come l’utilizzo dello spray al peperoncino che avrebbe ulteriormente spaventato il cane che potrebbe proprio per questo aver reagito in maniera scomposta e per questo motivo stamattina ha inviato alla procura della repubblica di Pescara un’esposto per chiedere indagini in merito all’accaduto. Nell’esposto l’associazione AIDAA chiede alla Procura di: “Acquisire i verbali e i video delle telecamere presenti nelle adiacenze al fine di ricostruire nel dettaglio quanto davvero accaduto, compresi i verbali medici e veterinari dei due presunti feriti e del cagnolino per verificare se sussistevano le possibilità di intervenire in maniera meno drastica salvando la vita al cane“.