Previsioni Meteo Alto Adige: precipitazioni in attenuazione

Secondo le previsioni del servizio meteorologico provinciale, oggi in Alto Adige le precipitazioni sono previste in attenuazione. La depressione tenderà ad allontanarsi e sulle Alpi arriveranno masse d’aria temporaneamente meno umide.

Durante la mattinata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi da ovest. Verso sera e nella notte successiva arriveranno nuove precipitazioni da est.

Limite della neve fra 800 e 1.200 metri.

Temperature massime tra 1 e 6 gradi. In montagna le nevicate tenderanno ad attenuarsi rapidamente ad iniziare dai settori occidentali. Verso sera poi le precipitazioni riprenderanno temporaneamente.

Domenica il cielo sarà tra irregolarmente e molto nuvoloso con possibilità di piogge o nevicate a quote relativamente elevate.