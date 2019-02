Previsioni Meteo, l’Anticiclone continua a mantenere un clima mite e soleggiato in tutt’Italia: una grande anomalia nel periodo “clou” dell’Inverno

Continua a splendere il sole su gran parte d’Italia, pur con qualche nube al Nord/Ovest e ancora al Sud. Il clima è decisamente mite le temperature sfiorano i venti gradi in varie località di Calabria, Campania e Sicilia. Le temperature massime di oggi hanno raggiunto +19°C a Lentini, Botricello e San Marco di Castellabate, +18°C a Olbia, Gela, Riposto, Castelvetrano, Mercato San Severino e Campagna, +17°C a Napoli, Catania, Siracusa, Trapani, Agrigento, Tropea, Augusta, Noto, Sciacca, Ispica, Benevento, Mondragone, Battipaglia, Cetara e Altavilla Silentina, +16°C a Roma, Palermo, Cagliari, Salerno, Latina, Guidonia, Gallipoli, Positano e Capua, +15°C a Firenze, Perugia, Messina, Reggio Calabria, Tivoli, Grosseto, Frosinone, Barcellona Pozzo di Gotto, Modica, Caltagirone, Cava de’Tirreni e Pratica di Mare, +14°C a Firenze, Taranto, Pisa, Viterbo, L’Aquila, Siena, Livorno, Alghero, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Avellino, Barletta, Crotone, Brindisi ed Empoli, +13°C a Genova, Bari, Foggia, La Spezia, Arezzo, Vieste, Savona, Udine, Viareggio, Imperia e Pordenone, +12°C a Venezia, Padova, Trieste, Treviso, Termoli e Forlì, +11°C a Bologna, Verona, Pescara, Mantova, Vicenza, Ravenna, Ferrara e Campobasso, +9°C a Parma, Rimini e Ancona, +8°C a Milano e Torino.

E’ il secondo giorno consecutivo di sole e caldo in tutt’Italia, ma al Nord è da Lunedì che splende il sole perchè l’Anticiclone è arrivato quattro giorni fa. L’Alta pressione continuerà a garantire bel tempo in tutt’Italia almeno fino a Domenica 10 Febbraio, quindi per altri 3-4 giorni. Soltanto la prossima settimana, a partire da Lunedì 11 Febbraio, la situazione potrebbe cambiare con l’arrivo di un po’ di freddo e il ritorno a temperature consone al periodo. Intanto continua questa grande anomalia mite e soleggiata in quello che dovrebbe essere il periodo “clou” dell’inverno.