Previsioni Meteo, l’Anticiclone di San Valentino è troppo forte: solo qualche ora di fresco al Sud senza neve, l’Inverno resta in stand-by

Previsioni Meteo – Altro che gelo e neve! L’Inverno resta instand-by e l’ipotesi della retrogressione fredda paventata con eccessiva enfasi dai soliti venditori di fumo è finita lì dov’è andato anche il Burian di Gennaio: in un mondo immaginario di meteorologi da strapazzo che si divertono a prendere in giro gli appassionati sfruttando la loro voglia di freddo e neve. Eppure l’inverno quest’anno è stato molto freddo, nella prima parte della stagione e in modo particolare nel mese di Gennaio, al Sud. Adesso, però, ha tirato il freno a mano: l’Anticiclone delle Azzorre è troppo forte per consentire alle masse d’aria fredda di riversarsi in modo significativo nel Mediterraneo centrale, e così anche l’ondata di freddo prevista nei prossimi giorni è ridotta a una breve sfuriata fresca senza nevicate degne di nota. Le temperature diminuiranno in tutto il Paese a partire da Lunedì 11 Febbraio per un paio di giorni, ma già Mercoledì 13 torneranno ad aumentare soprattutto al Centro/Nord. Il picco del freddo sarà tra la serata di Martedì 12 e la mattinata di Mercoledì 13, ma senza alcun tipo di eccesso e soltanto con deboli nevicate a quote collinari al Sud, soprattutto in Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Nulla di più che una normalissima sfuriata invernale.

Intanto l’Anticiclone c’è e continua a garantire sole e clima mite in tutto il Paese. Anche oggi, Sabato 9 Febbraio, splende il sole in tutt’Italia e le temperature sono pressocchè primaverili da Nord a Sud. Alle 10:30 del mattino avevamo già +15°C a Palermo e Olbia, +14°C a Reggio Calabria, Cagliari, Sassari e Trapani, +13°C a Napoli, +12°C a Bari e Genova, +11°C a Trieste e Ancona, +9°C a Bologna, +8°C a Milano e Torino. Tutte temperature che aumenteranno sensibilmente nelle ore centrali della giornata.

Farà ulteriormente più caldo domani, Domenica 10 Febbraio: sarà davvero una giornata primaverile su tutto il Centro e il Sud con temperature massime che supereranno i +20°C in molte Regioni e si manterranno elevate per tutto il pomeriggio/sera, anche dopo il tramonto. E così la prima decade di Febbraio si concluderà con grandissime anomalie termiche positive in tutt’Italia, essendo trascorsa all’insegna del caldo dalla Sciroccata della Candelora fino all’Anticiclone che ha caratterizzato questa settimana.

E sarà sempre l’Anticiclone a dominare anche la settimana di San Valentino, non solo sull’Italia ma su gran parte dell’Europa e in modo particolare nei settori occidentali del continente, fino alle isole Britanniche e alla Penisola Scandinava meridionale. Le temperature, dopo la veloce rinfrescata di Lunedì e Martedì, torneranno ad aumentare e già nel giorno di San Valentino avremo nuovamente valori decisamente miti almeno su tutto il Centro/Nord, probabilmente fino a +20°C al Nord/Ovest.