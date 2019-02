Previsioni Meteo Lombardia: domani pioggia e temperature massime in aumento

“Oggi e per il fine settimana una ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, determina condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, a carattere nevoso sulla fascia alpina e prealpina con le quote più basse previste nella giornata odierna, dove non sono escluse nel pomeriggio deboli precipitazioni nevose anche sulla parte più occidentale della pianura“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia. “Dal pomeriggio di domenica e per i primi giorni della prossima settimana passaggio a condizioni più stabili e favorite da correnti più secche da nord in quota.”

Domani ovunque nuvoloso, possibili deboli, intermittenti e temporanee schiarite tra mattino e primo pomeriggio a est.

Precipitazioni: deboli nella notte sull’arco alpino e parte orientale della pianura, in attenuazione nel corso della mattinata; dal pomeriggio in riattivazione e intensificazione in serata ovunque, più marcate sulla fascia di pianura. Quota neve al mattino a circa 800/1000 metri a ovest, lievemente superiore a circa 1000/1200 metri a est, in lieve rialzo nel pomeriggio, quindi in nuovo calo in serata a circa 1000 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime tra -2 e 0°, massime tra 3 e 9°C.

Zero termico: variabile tra i 1200 metri ad ovest e i 1600 metri ad est, in calo a circa 1200 metri in serata ovunque.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli variabili, in rinforzo da nord in serata.