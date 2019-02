Previsioni Meteo Lombardia: domani poche nubi, temperature minime in calo

“Fino a metà della prossima settimana la presenza di un promontorio di alta pressione tra il Mediterraneo e l’Europa occidentale garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della nostra regione“: lo riporta il bollettino meteo dell’Arpa Lombardia. “Solo per la giornata odierna, seppure in un contesto di stabilità, infiltrazioni di aria fredda da est, associate ad una struttura depressionaria presente tra l’Europa orientale e il sud della nostra Penisola determineranno nuvolosità irregolare e un abbassamento temporaneo delle temperature“.