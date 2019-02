Previsioni Meteo Lombardia: sole e alta pressione nei prossimi giorni

“Per tutto il periodo condizioni di stabilità interesseranno la nostra regione per la presenza di un’area di alta pressione tra il bacino del Mediterraneo e parte dell’Europa occidentale“: lo rende noto Arpa Lombardia nel bollettino meteo odierno. “Oggi e domani in prevalenza soleggiate; in particolare domani giornata ventosa in montagna per vento da nord, che potrà assumere anche carattere di Foehn. Sabato il flusso in quota, seppur in un contesto di stabilità, si disporrà da nordest determinando nuvolosità irregolare, calo delle temperature e aumento dell’intensità della ventilazione in Pianura. Da domenica ritorno a giornate in prevalenza soleggiate.“