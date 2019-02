Prezzi benzina, diesel e gpl: ripartono gli aumenti sulla rete carburanti

Nuovi aumenti sulla rete carburanti italiana: si registra oggi un nuovo intervento al rialzo di Eni sui prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo e un movimento analogo anche da parte di Q8, mentre IP ha messo a segno un rialzo di 0,5 centesimi al litro su entrambi i prodotti.

Prezzi alla pompa in rialzo anche sul territorio.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana dei dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,514 euro/litro mentre quello praticato del diesel è a 1,452 euro/litro. Il Gpl si attesta a 0,655 euro/litro mentre il metano a 0,998 euro/kg.