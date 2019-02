Aspettando la primavera: con le famiglie tra colori, profumi ed esperienze multimediali sulla natura al Museo Meina sul Lago Maggiore

Nella stagione tardo invernale la natura offre colori e profumi inediti tutti da scoprire. Proprio per questo al Museo Meina, il cultural park del Lago Maggiore, a meno di un’ora dalle principali località lombarde, è proposto il sabato e la domenica dalle 15 alle 18, un programma di attività con visite nel parco panoramico e con innovativi percorsi narrativo-digitali sull’ambiente, particolarmente indicati per le famiglie.

La visita inizierà dalle antiche Serre di Villa Faraggiana, due vivai unici nel territorio che tra i profumi degli agrumi e piante essenziali e officinali, offrirà anche una mostra temporanea d’arte dedicata alla natura in collaborazione con Arte ad Arona.

Si prosegue esplorando il “parco interattivo” dove con il proprio smartphone sarà possibile esplorare la natura seguendo le vicende di una racconto interattivo per cercare alcune specie botaniche imparando… divertendosi. Inquadrando i QR-CODE presenti sui cartelli nel parco appariranno sul cellulare gli indizi per proseguire nell’ascolto della fiaba educativa (consigliato prima dell’arrivo l’installazione di una delle app gratuite presenti sullo store del telefono per leggere i Qr code).

I visitatori potranno accedere poi al percorso multimediale “Vox Horti – natura in 4D”, viaggio virtuale nelle sale del museo, della durata di 45 minuti con ingresso a gruppi, nel quale si seguiranno le avventure di una fanciulla che ha perso il nome e che deve ritrovarlo in uno strano ecosistema con fiori parlanti, personaggi dell’arte e della storia tra enigmi e prove da superare (se si hanno bambini l’età minima consigliata per l’ingresso a Vox Horti è dai 6-7 anni in su).

Per i più piccoli (dai 4 anni in su) è riservata invece una zona apposita: la Magic area, dove potranno incontrare “Bubo Clock” la simpatica mascotte virtuale del museo per colorare disegni che poi “magicamente” si animeranno in un grande teatrino interattivo. Infine il Museo Meina in questo periodo si anima anche con le maschere del Carnevale proponendo l’allestimento delle “Arlecchinate”.

La visita completa al museo dura circa 2 ore, biglietto unico 8 euro a persona (omaggio fino a 5 anni; riduzioni per famiglie). Parcheggio interno fino a esaurimento posti.