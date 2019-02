Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: blocchi stradali nel Cagliaritano e nel Nuorese

Anche nel Cagliaritano e nel Nuorese sta avendo luogo la protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: un centinaio di allevatori ha bloccato la SS131 in direzione Cagliari, nel territorio di Sanluri.

I pastori hanno ostruito la carreggiata con bidoni all’altezza del km 40, vicino al bivio per Villasanta.

Decine di litri di latte sono stati poi versati sulla strada.

Le auto transitano a passo d’uomo, i manifestanti si spostano, fanno transitare alcuni veicoli, poi bloccano nuovamente la carreggiata.

Medesima protesta sulla SS131 a Olzai, in provincia di Nuoro.