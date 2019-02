Protezione Civile: primi interventi urgenti per popolazione colpita dalla frana di Pomarico

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina gli interventi urgenti per Pomarico, il comune del materano colpito da una frana. L’ordinanza, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio, individua il Commissario delegato nel Dirigente dell’Ufficio protezione civile della regione Basilicata, mentre il Sindaco di Pomarico è nominato Soggetto Attuatore.

In particolare, per mitigare il disagio socio-economico derivante dall’evento franoso, l’ordinanza prevede la sospensione dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili. Alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta o sgomberata per motivi di sicurezza e che non usufruiscano di sistemazione alloggiativa gratuita è assegnato un contributo di autonoma sistemazione proporzionato alla composizione del nucleo familiare.