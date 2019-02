Qualità dell’Aria, Arpacal: al via monitoraggio a Papanice di Crotone

Al via da stamane, a cura del Servizio tematico Aria del Dipartimento provinciale di Crotone dell’Arpacal, la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria, ai sensi del D.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), nella frazione di Papanice in Comune di Crotone.

Installato il laboratorio mobile nello spiazzo dell’Istituto comprensivo 7° Circolo in via Calabria, che ospiterà il mezzo dell’Agenzia ambientale calabrese.